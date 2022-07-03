20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı açıklandı

20 bin öğretmen atamasına ilişkin kontenjan listesi açıklandı.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1 Eylül'deki atamasına ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi "www.meb.gov.tr" adresinden duyuruldu.



Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.



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