20 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı (İl ilçe atama sonucu sorgulama ekranı)

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı

Öğretmen adayları, sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözlü sınavı geçen adaylar atama tercihlerini 28-31 Ağustos tarihlerinde yapabilecek.

SÖZLÜ SINAVDA NELERE BAKILDI VE KAÇ PUAN VERİLDİ?



Yapılan sözlü sınavda, adaylara çeşitli konu başlıkları altında değerlendirildi. Aşağıdaki başlıklar 0-4 puan arası değerlendirmeye tabi tutuldu;

-Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklama yapabilir.



-Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde bulunabilir.



-Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir.



-Konu hakkında açıklama yaparken, kendinden emin anlaşılır bir tavırla düşüncelerini ifade eder.



-Cümleleri düzgün ve açık olup uzun cümle içeren açıklamalarda bile vurgu ve tonlamaya dikkat ederek dil bilgisi kurallarına uyar.

-Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanır.



-Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin duyacağı şekilde ayarlar.



-Konuşurken, el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hâkim olabilmektedir.



-Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar.



-Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasa bile karşısındakileri etkileyecek ve ikna edecek tarzda konuşmalar yapabilmektedir.

-Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini hissettirir, teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir.



-Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar konuyla tutarlılık arz eder.



-Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla ilişkilendirerek ifade eder.



-Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verir.

-Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve çalışmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden) yeterince haberdardır.



-Temsil edeceği kurum/mesleğe uygun davranışlar sergiler. Tavır ve davranışlarında dengeli ve uyumludur.



-Düşüncelerini, yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan, heyecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TAKVİMİ



Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı: 22 Haziran 2020



Sözlü sınavların yapılması: 06-25 Temmuz 2020



Sözlü sınav sonuçlarının ilanı: 28 Temmuz 2020



Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazların alınması: 04-07 Ağustos 2020



Sözlü sınav sonuçları itirazların sonuçlandırılması: 10 Ağustos 2020



Atama tercihlerinin alınması: 31 Ağustos - 04 Eylül 2020



Atama sonuçlarının açıklanması: 8 Eylül 2020