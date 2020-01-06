20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular başladı

20 bin sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı.

Başvurular 6-10 Ocak tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 18 Mart'ta açıklanacak.



Sözleşmeli öğretmenlik için başvurular https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek.



Başvuru onayları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacak.



Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecek.

2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak da adaylarda aranan şartlardan.