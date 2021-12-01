20. Milli Eğitim Şurası bugün başlıyor

Milli eğitim sistemi için tavsiye kararları almak üzere 7 yıl aranın ardından toplanacak 20. Milli Eğitim Şurası'ndaki özel ihtisas komisyonlarında görüşülmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına ulaşan öneriler arasında Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun resmi ve özel tüm okullarda çalışan öğretmenleri kapsayacak şekilde düzenlenmesi, tüm okullarda ücretsiz öğle yemeği desteği verilmesi de yer aldı.

Ana teması "Eğitimde Fırsat Eşitliği" olan 20. Milli Eğitim Şurası yarın Ankara'da toplanacak ve 3 gün sürecek. Şura kapsamında "Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği", "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" ve "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" başlıklarında özel ihtisas komisyonları kurulacak.

Şura hazırlık çalışmaları kapsamında "sura.meb.gov.tr" web adresi üzerinden öğretmen, öğrenci, veli, eğitim yöneticisi, sendika, vakıf, dernek, sanayi ve ticaret odaları gibi STK'ler ile üniversitelerden gündemle ilgili tespit, öneriler iletildi. İnternet sitesine 32 bin 643 görüş geldi.



Şuraya hazırlık kapsamında ayrıca "Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması" dikkate alınarak oluşturulan 26 koordinatör bölgede tüm illerden öğretmen, öğrenci, veli, eğitim yöneticisi, sendika, vakıf, dernek, sanayi ve ticaret odaları, üniversiteler ve diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan farklı eğitim paydaşlarının katılımıyla çalıştaylar düzenlendi.

RAPOR TÜM PAYDAŞLARA GÖNDERİLDİ



Bakanlık bünyesinde oluşturulan komisyonlarca, paydaşların tüm görüşleri bir araya getirilerek taslak madde önerileri oluşturuldu. Şura hazırlık raporu, tüm paydaşlara gönderildi.

Tüm okullarda ücretsiz öğle yemeği ve beslenme desteği verilmesi, şartlı eğitim yardım miktarının artırılması öneriler arasında.



Öğretmenlik Meslek Kanunun resmi ve özel tüm öğretmenleri kapsayacak şekilde genişletilmesi, kronik hastalığı olan çocuklara hibrit eğitim verilmesi gibi öneriler de bulunuyor.



TAVSİYE KARARLARI ALINACAK



20. Milli Eğitim Şurası'nda görüşülmek üzere oluşturulan öneriler, yarın Ankara'da başlayacak çalışmalarda ele alınacak ve komisyonlarda sunulacak yeni önerilerle şura üyelerince tartışıldıktan sonra nihai şekli verilecek.



Komisyonların hazırlayacağı raporlar, genel kurula sunularak, oylama sonucunda tavsiye kararları alınacak.