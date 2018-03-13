İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavı başvuruları 12 Mart tarihinde alınmaya başladı. Başvurular 5 Nisan’a kadar alınacak.
Sınava giriş belgesi 24 Mayıs’ta ilan edilecek, sınav ise 3 Haziran Pazar günü saat 10.00 yapılacak.
Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.
Başvuru iş ve işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://www.odsgm.meb.gov.tr veya
https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacak.
Sınavda 4 (dört) seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak
uygulanacak. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecek.
2018 - Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) başvuruları başladı
Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavı başvuruları 12 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında alınmaya başlandı.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavı başvuruları 12 Mart tarihinde alınmaya başladı. Başvurular 5 Nisan’a kadar alınacak.