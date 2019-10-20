Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF), İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencilerinin 2019-2020 akademik yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 22 Ekim'e kadar uzatıldı.



Açıköğretim Fakültesi Dekanlığından yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim'de başlayıp dün sona eren kayıt yenileme sürecinin, 22 Ekim Salı günü saat 17.00'ye kadar uzatılmasına karar verildi.



Kayıt yenileme işlemleri, ders seçimi ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesi aşamalarıyla tamamlanacak.

AÖF KAYIT YENİLEME 2019-2020



AÜ'nün 2002'de hayata geçirdiği sınavsız ikinci üniversiteden, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi Açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim öğretim yapan fakülteler dışındaki yükseköğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin kayıt işlemleri de 22 Ekim'e kadar sürecek.



AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ

ÖF kayıt yenileme işlemleri 07 Ekim 2019 Pazartesi günü başlayıp,18 Ekim 2019 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek. Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek.



AÖF ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılıyor.



İkinci Üniversite kayıtları 18 Ekim'de sona eriyor. Sınavsız olarak ikinci üniversite kapsamında kayıt olmak isteyen öğrenciler tarihleri kaçırmamalı.https://t.co/fsGJtw9jmQ pic.twitter.com/DX1BnhjdLz — AÖF (@aofduyuru) October 3, 2019

Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi (ekle-sil) işlemi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle-sil) işleminin yeniden yapılması mümkün değil.



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre,



''18 Ekim 2019 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.''

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