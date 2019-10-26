2019 ilk ara tatil ne zaman? (MEB tatil takvimi)

2019 ilk ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) açıklanan bilgilere göre öğrenciler Kasım ve Nisan aylarına birer hafta ara tatil yapacak.

Google'da ise ilk yarı tatil merak konusu oldu. Peki 2019-2020 okul tatilleri hakkında detaylı bilgiler...



MEB İLK ARA TATİL 2019



Yeni takvime göre, ilk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.



OKUL TATİL GÜNLERİ 2020



İlk dönem 17 Ocak Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, 20-31 Ocak tarihleri arasında yarıyıl tatil yapacak. 3 Şubat'ta başlayacak 2. dönemin ara tatili ise 6-10 Nisan arasında.



OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



Yapılan ara tatil düzenlemesinden sonra her sene haziran ayında kapanan okullarda bu yılda değişiklik olmadı. Okullar 19 Haziran 2020'de kapanacak.



Öğrenciler 19 Haziran'da 11 haftalık yaz tatiline girecekler.

Ara tatillerde öğrenciler belirlenen temaya uygun eğitimsel ve sosyal faaliyetlere katılacak. Öğretmenler ise okullarda hizmet içi eğitimlerini tamamlayacak.



2019-2020 MEB OKUL ÇALIŞMA TAKVİMİ



İlgili karar ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından,



"Hedefimiz, 180 iş günü olan çalışma günlerinin verimliğini artırmak. Dünyanın en uzun yaz tatili yapan ülkelerden biriyiz. 13 haftalık yaz tatilinin 2 haftası nisan ve kasım aylarında yapılacak ara tatil olacak. Yaz tatili 11 haftaya inecek.



Ara tatillerde çocuklara dinlenme ve etkinliklere katılma fırsatı veriliyor. Ara tatillerde, 1 haftalık sürenin, sadece tatil olmaması ve çocukların bazı çalışmalara katılması da hedefleniyor. Her ana tatilin ana bir teması olacak ve çalışmalar bu temalar üzerinden yapılacak" şeklinde duyurulmuştu.

MEB'TEN ÖĞRETMENLERE ARA TATİL PROGRAMI

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 18-22 Kasım'da yapılacak ilk ara tatil döneminde öğretmenler için, öğrenci ve velilerin de katılımıyla sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin yer aldığı mesleki çalışma programı hazırlandı.



MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda hazırlanan programda, eğitim ve öğretimin niteliği ve verimliliğinin artırılması, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması, yenilenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilendirilmesi hedefleniyor.



Ayrıca derslerin işlenişine ilişkin öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmaları, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi, öğrenci, veli ve çevre etkileşiminin artırılması amaçlanıyor.