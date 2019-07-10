2019 KPSS başvuruları 15 Mayıs'ta son bulurken sınava giriş tarihi geçtiğimiz günlerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) duyurulmuştu. Sınava sayılı günler kala ise KPSS giriş yerleri açıklandı. İşte 2019 KPSS giriş yeri sorgulama ekranı...
2019 KPSS TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ, SINAV SÜRELERİ
Genel Yetenek-Genel Kültür : 14 Temmuz 2019, Saat: 10.15, 130 dakika
Eğitim Bilimleri : 14 Temmuz 2019, Saat: 14.45, 100 dakika
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 20 Temmuz 2019, Saat: 10.15
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra
(Hukuk, İktisat, Maliye) : 20 Temmuz 2019, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah
(İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 21 Temmuz 2019, Saat: 10.15
ÖABT (Alan öğretmenlik alan bilgisi) :28 Temmuz 2019, Saat: 10.15
2019 KPSS GİRİŞ YERİ
2019 KPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
2019 KPSS'ye grecek adaylar ÖSYM'nin resmi sayfasına girerek T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş belgesini temin edebilirler.
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