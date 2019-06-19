Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için başvuruları 3-15 Mayıs arasında kabul etti. Başvuruların ardından öğrencilerde 2019 'KPSS ne zaman' soruları oluşmaya başladı. Peki 2019 KPSS ne zaman? 2019 Ön lisans KPSS ne zaman? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2019 KPSS NE ZAMAN?
- 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu, 14 Temmuz 2019 tarihinde,
- Alan Bilgisi oturumları, 20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde,
- ÖABT, 28 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.
Memur adayları gerçekleşecek sınavların sabah oturumlarına 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumlarına ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2 senelik üniversite mezunu öğrencilerine yönelik sınavı KPSS ön lisans sınavı 2 yılda bir yapılıyor. 2018 yılında yapılan KPSS ön lisans sınavı bu sene yapılmayacak.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
KPSS sınavına girecek adaylar sınav giriş belgelerini, T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden temin edebilirler.
KPSS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI
2018 yılında gerçekleşmiş olan KPSS sınav soru ve cevaplarına linkten ulaşabilirsiniz.
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