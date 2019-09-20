Milyonlarca öğrenci üniversite okuyacakları şehirde bulunan KYK yurtları için başvurdu. Ardından başlayan süreç ise üniversite öğrencilerine yönelik KYK burs/kredi imkanı. Peki KYK bursları ne kadar? İlk KYK bursu ne zaman yatacak?, 2019 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...



KYK YURT YEDEK SONUÇLARI 2019



2019- 2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ve ara sınıf 5. yedek yurt sonuçları açıklandı.



KYK YURT YEDEK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



KYK BURSLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2019?

2019 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? sorusu Google'da gündem olurken, burs başvuruları tüm üniversitelerin, yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasın hemen ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz yıllarda ekim ayında başladı.



Öğrencilere ilk burs ve kredi ödemesi ise ocakta yapılmıştı.



Geçtiğimiz yıl ödemeler şubat ayından itibaren lisans öğrencileri için aylık 500, yüksek lisans öğrencileri için aylık 1000 doktora öğrencileri için ise aylık bin 500 lira olarak yapılmıştı.



Bu yıl burs ve kredi miktarında artış yapılması bekleniyor.



KYK ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor.

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