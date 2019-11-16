2019 KYK burs sonuçları açıklandı

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.



KYK burs sonuçları açıklandı! Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs/kredi başvurularına ilişkin sonuçlar açıklandı.

KYK BURS NE KADAR 2019?



Geçtiğimiz yıl ödemeler şubat ayından itibaren lisans öğrencileri için aylık 500, yüksek lisans öğrencileri için aylık 1000 doktora öğrencileri için ise aylık bin 500 lira olarak yapılmıştı.



Bu yıl burs ve kredi miktarında artış yapılması bekleniyor.



KYK BURSLARI NE ZAMAN YATIYOR?



KYK ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor.

KYK BURS TAAHHÜTNAMESİ

2019 KYK Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi onaylaması gerekiyor.

KYK BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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