Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) gerçekleşmesinin ardından polis olmak isteyen üniversite öğrenci adayları Google'da PYMO 2019 başvuruları araştırmaya başladı bile. Peki TYT 2019 puanı ile başvuru yapılacak PMYO başvuruları ne zaman başlayacak? PMYO 2019 puanları nasıl olacak?

2019 PMYO'A KAÇ ERKEK, KAÇ KADIN ALINACAK?

Her yıl gerçekleşen Polis Meslek Yüksekokulu'na 2500 polis adayı alınıyor. Bu 2500 polis arasında kadın ve erkek dağılımı ise, 2250 ‘si erkek , 250 ‘si kadın şeklinde gerçekleşiyor.

PMYO BAŞVURUSU 2019 İÇİN TYT PUANI ŞART

Polis Meslek Yüksek Okulu başvurularının önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

PMYO 2019'a başvurmak isteyen öğrencilerin YKS'nin TYT oturumuna girmiş olması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde yayınlanması beklenen kılavuzda ise PMYO alımları için TYT baraj puanı açıklanacak.

15 BİN YENİ POLİS MÜJDESİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ise "15 bin yeni polis alıyoruz. Bunun büyük bir bölümünü İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getireceğiz" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI 2019

2018 yılında yayınlanan kılavuzda yer alan şartlara göre,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Lise ve dengi okul mezunu olmak.

TYT puan türünden 260 ham taban puan ve üzeri almış olmak.

Sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,

Erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.18.00-27.00 aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.



Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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