Akademik kariyer ya da kamu hizmetinde yabancı dil seviyesini belirmek isteyen adayların girebileceği YDS 2019 için, ÖSYM'nin yayınladığı akademik takvime göre başvular bugün başlıyor.
İşte YDS/2 2019 hakkında merak edilenler...
2019 YDS/2 BAŞVURU
2019 YDS başvuruları bugün başlayarak 24 Temmuz 2019'a kadar devam edecek. Adaylar T.C kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleri ile YDS 2019'a başvuruda bulunabilecekler.
Başvuru tarihleri kaçıran adaylar ise, 2 Ağustos 2019 23.59'a kadar başvuruda yapabilirler.
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2019 YDS/2 NE ZAMAN OLACAK?
ÖSYM'den yayınlanan sınav takvimine göre YDS/2 8 Eylül 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek.
2019 YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 8 Ağustos 2019'da gerçekleşecek YDS'nin sonuçları 1 Kasım 2019'da açıklanacak.