Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 1 Aralık'ta uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) için başvurular bugün sona erecek.



ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2019-YDS/3 adaylarına hatırlatmada bulunuldu.



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Buna göre, 1 Aralık'ta uygulanacak 2019-YDS/3 için internet aracılığıyla yapılan bireysel başvurular saat 23.59'da tamamlanacak.

YDS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından belirtilen tutar YDS başvurusu için 120 TL olarak belirlenirken geç başvuru ücreti ise 180 TL.

YDS GEÇ BAŞVURU

16 Ekim'de sona erecek YDS başvurularını kaçıran adaylar 31 Ekim'de geç başvuru haklarını kullanabilecekler. Geç başvuru sınav ücreti ise aynı gün (31 Ekim'de) ödeneceği belirtildi.

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