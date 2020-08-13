2019-YDUS Kadın Hastalıkları ve Doğum alanı tercih işlemleri başladı

ntv.com.tr 13.08.2020 - 11:04
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2019 yılında Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına giren (2019-YDUS) adaylar için tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.
Kadın hastalıklar ve doğum alanı için tercih yapacak adaylar 13-18 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden, tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Tercih işlemleriyle ilgili adayların dikkat etmesi gereken bilgiler ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunda yer alıyor.
2019-YDUS (Kadın Hastalıkları ve Doğum) Alanı Tercihlerinin Alınmasıhttps://t.co/DeaA6sxCnx pic.twitter.com/kjdwCcqUum— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) August 13, 2020