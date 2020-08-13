2019-YDUS Kadın Hastalıkları ve Doğum alanı tercih işlemleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2019 yılında Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına giren (2019-YDUS) adaylar için tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.

Kadın hastalıklar ve doğum alanı için tercih yapacak adaylar 13-18 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden, tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Tercih işlemleriyle ilgili adayların dikkat etmesi gereken bilgiler ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunda yer alıyor.

2019-YDUS TERCİH KILAVUZU