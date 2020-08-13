2019-YDUS Kadın Hastalıkları ve Doğum alanı tercih işlemleri başladı

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanı için 2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-YDUS) tercih işlemleri 13 - 18 Ağustos 2020 tarihleri arasında bireysel olarak ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden alınacak.

ntv.com.tr 13.08.2020 - 11:04

2019-YDUS Kadın Hastalıkları ve Doğum alanı tercih işlemleri başladı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2019 yılında Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına giren (2019-YDUS) adaylar için tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.

Kadın hastalıklar ve doğum alanı için tercih yapacak adaylar 13-18 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden, tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Tercih işlemleriyle ilgili adayların dikkat etmesi gereken bilgiler  ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunda yer alıyor.

2019-YDUS TERCİH KILAVUZU

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