2019 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS puan hesaplama nasıl yapılır?

2019 YKS sınavının 15-16 Haziran'da gerçekleşmesinin ardından öğrenciler ter döktükleri sınavın sonuçlarını beklemeye başladı. 2019 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 2019 YKS tercih dönemi başlayacak. İşte 2019 YKS puan hesaplama için gerekli bilgiler...

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin bilgilerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr"den T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

2019 YKS PUAN HESAPLAMA

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) öğrencilere yönelik verdiği YÖK Atlas tercih robotu ile geçmiş yıllara ait üniversitelerin taban ve tavan puanına ulaşabilirsiniz. YÖK Atlas tercih robotu ile YKS formatına bağlı AYT ve TYT puanlarınızı da hesaplayabilirsiniz.

TYT PUAN HESAPLAMA:



TYT puanınızı hesaplamak için, Türkçe= 3,3 Matematik= 3,3 Sosyal= 3,4 Fen= 3,4 ile çarparak çıkan sonuca ÖSYM'nin her adaya verdiği 100 taban puan ve OBP'yi ekleyerek (OBP hesabı için diploma notunu 0,6 ile çarpmak yeterli. Örn: 80×0,6=48) TYT yerleştirme puanınızı hesaplayabilirsiniz.



150 barajı için hesap yapılıyorsa, OBP eklenmeden hesap yapılmalıdır.

ÖSYM'nin TYT hakkında son yaptığı açıklamaya göre:

2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri adayların sınavdaki başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri hesaplanacak. 2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların yüzdelik dilim değerleri de aynı şekilde belirlenecek.

AYT PUAN HESAPLAMA

2019 YKS sınavını kapsamında gerçekleşen TYT için her sınava ilişkin yeni bir hesaplama yapmamız gerekiyor. TYT'de tek bir hesaplama yeterli. TYT puanınızı görmeniz için netlerinizi: Türkçe= 1,32 Matematik= 1,32 Sosyal Bilimler= 1,36 Fen Bilimleri= 1,36 ile çarpmanız gerekiyor.



SAYISAL: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Fizik= 2,85 Kimya= 3,07 Biyoloji= 3,07 ile çarpın.



EŞİT AĞIRLIK: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 ile çarpın.



SÖZEL: AYT için netlerinizi Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 Tarih-2= 2,91 Coğrafya-2= 2,91 Felsefe= 3 Din Kültürü= 3,33 ile çarpın.



DİL: AYT için netlerinizi Dil sınavındaki her netinizi 3 ile çarpın.

Bulduğunuz her sonuça ÖSYM'nin her adaya verdiği 100 taban puanı ve OBP'yi ekleyin.

TYT, AYT ve YDT BARAJ PUANI KAÇ?

2019 YKS sınavı bağlamında TYT'den 150 puan ve üzeri alan öğrenciler yükseköğretim programlarını tercih edebilecekler.



SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.

VİDEO: TERCİH SONUÇLARINDA RAKAMLAR NEYİ İFADE EDİYOR?



