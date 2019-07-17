Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) puanlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi başladı. Öğrenciler ise tercih edecekleri üniversiteleri, üniversite puanlarını ve kontejyanlarını araştırmaya başladı. Peki YÖK Atlas nedir?

YÖK ATLAS NEDİR?

YKS'ye hazırlık aşamasından başlayarak, adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini desteklemek amacıyla geliştirilen ve adaylara adeta rehber öğretmenlik yapan sistem YÖK Atlas, yurt içi ve dışındaki 2 bin 561 fakülte ve yüksekokul, 11 bin 484 lisans, 11 bin 761 ön lisans programı incelenebiliyor.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

VİDEO: YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR?



YÖK Atlas sayfasına girerek karşınıza çıkacak olan “Puan Türü Seçin” alanını doldurduktan sonra son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapabilirsiniz.



YÖK ATLASA MESLEK VE TERCİH MODÜLLERİ EKLENDİ



Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla geliştirilen "YÖK Atlas"a "Meslek" ve "Tercih" listesi modülleri eklendi.



YENİ BÖLÜMLER



YÖK Başkanı Yekta Saraç, var olan üniversite bölümlerine ilaveten bu yıl çeşitli üniversitelerde "bilgi güvenliği teknolojisi", "yapay zeka mühendisliği", "uluslararası ulaştırma sistemleri", "yazılım geliştirme", "dijital medya" gibi programlar başlattıklarını duyurdu.

YÖK GELECEĞİN MESLEKLERİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ