2020 ALES ne zaman yapılacak? (ÖSYM 2020 ALES takvimi)

ÖSYM tarafından gerçeleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) takvimi açıklandı. Takvime göre başvurular 13 Mart'ta başlıyor.

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Akademik kariyer hedefleyen kişiler için önemli bir sınav olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınav tarihleri açıklandı.

ÖSYM tarafından yılda üç kez yapılan ALES'in puan aralığı 50 - 100 arasıdır. Sınav süresi 150 dakika, geçerlilik süresi ise 5 yıl.

ÖSYM ALES 2020 SINAV TAKVİMİ

ALES/1 başvuru tarihleri: 13 Mart - 23 Mart 2020

ALES/1 geç başvuru: 1 Nisan 2020

ALES/1 sınav tarihi: 3 Mayıs 2020

ALES/1 sonuç tarihi: 28 Mayıs 2020

ALES/2 başvuru tarihleri: 24 Temmuz -6 Ağustos 2020

ALES/2 geç başvuru: 18 Ağustos 2020

ALES/2 sınav tarihi: 20 Eylül 2020

ALES/2 sonuç tarihi: 15 Ekim 2020

ALES/3 başvuru tarihleri: 9 Ekim - 19 Ekim 2020

ALES/3 geç başvuru: 27 Ekim 2020

ALES/3 sınav tarihi: 29 Kasım 2020

ALES/3 sonuç tarihi: 24 Aralık 2020

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