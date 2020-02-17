2020 ALES ne zaman yapılacak? (ÖSYM 2020 ALES takvimi)

Akademik kariyer hedefleyen kişiler için önemli bir sınav olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınav tarihleri açıklandı.

ÖSYM tarafından yılda üç kez yapılan ALES'in puan aralığı 50 - 100 arasıdır. Sınav süresi 150 dakika, geçerlilik süresi ise 5 yıl.

ÖSYM ALES 2020 SINAV TAKVİMİ



ALES/1 başvuru tarihleri: 13 Mart - 23 Mart 2020

ALES/1 geç başvuru: 1 Nisan 2020

ALES/1 sınav tarihi: 3 Mayıs 2020

ALES/1 sonuç tarihi: 28 Mayıs 2020

ALES/2 başvuru tarihleri: 24 Temmuz -6 Ağustos 2020



ALES/2 geç başvuru: 18 Ağustos 2020



ALES/2 sınav tarihi: 20 Eylül 2020



ALES/2 sonuç tarihi: 15 Ekim 2020



ALES/3 başvuru tarihleri: 9 Ekim - 19 Ekim 2020



ALES/3 geç başvuru: 27 Ekim 2020



ALES/3 sınav tarihi: 29 Kasım 2020



ALES/3 sonuç tarihi: 24 Aralık 2020

