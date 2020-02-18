2020 AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman? (Kayıt yenileme ve ders seçimi nasıl yapılır?)

AÖF kayıt yenileme işlemleri bugün başladı. 28 Şubat'ta kadar kayıt yenileme ücreti yatırıldıktan sonra ders seçimi yapılabilecek.

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri bugün başladı ve 12 gün sürecek. Bahar dönemi için 45 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi)  ders seçecek öğrenciler kayıt işlemlerini "https://aof.anadolu.edu.tr" adresinden yapabilecek.

KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit 220 TL ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit 240 TL olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyecekler.

AÖF KAYIT ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Öğrenciler kayıt yenileme ücretlerini Ziraat Bankası aracılığıyla yatırabilecekler.

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