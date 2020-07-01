2020 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yaptığı BİLSEM grup tarama sınavları 4 Ocak-19 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleşmişti.

Bu sınavın sonuçlarının ise 22 Nisan tarihinde açıklanacağı ilan edilmişti. Ancak corona virüsle mücadele kapsamında yaşanan aksaklıklar nedeniyle MEB söylenen tarihle sonuçları açıklayamadı.

MEB, henüz sınav sonularını ne zaman açıklayacağıyla ilgili kesin bir tarih belirtmedi.

Mayıs ayının ilk haftasında canlı yayında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilsem sonuçları için bir çalışma yapacaklarını ve bu konuyu not ederek en kısa sürede açıklama yapacaklarını ifade etti.

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.



Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.

ÖZEL OKULLARDA TELAFİ EĞİTİMİ