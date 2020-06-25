2020 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? (İOKBS 2020 sınav tarihi)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarihlerde uygulanan Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), yeni ismi İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bu yıl corona virüs sebebiyle ertelenmişti.



Daha önce 6 Haziran 2020'da yapması planlanan sınav MEB'in yaptığı duyuruyla 5 Eylül 2020'de yapılacağı açıklandı.

6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen

2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. pic.twitter.com/LzCsW1AU1v — MEB (@tcmeb) May 21, 2020

BURSLULUK SINAVINDA HANGİ KONULAR ÇIKACAK?



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; “Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10’uncu ve 11’uncu sınıf öğrencilerimiz 9’uncu sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerimiz de sadece 9’uncu sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak.” dedi.

LGS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?