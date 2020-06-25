2020 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? (İOKBS 2020 sınav tarihi)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bu yıl corona virüs salgını nedeniyle planlandığı tarihte gerçekleşmedi. MEB yaptığı son açıklamada sınav tarihini ikinci kez erteleyerek 5 Eylül 2020'de yapılacağını duyurdu.

ntv.com.tr 25.06.2020 - 11:21

2020 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? (İOKBS 2020 sınav tarihi)

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarihlerde uygulanan Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), yeni ismi İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bu yıl corona virüs sebebiyle ertelenmişti.

Daha önce 6 Haziran 2020'da yapması planlanan sınav MEB'in yaptığı duyuruyla 5 Eylül 2020'de yapılacağı açıklandı.

BURSLULUK SINAVINDA HANGİ KONULAR ÇIKACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; “Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10’uncu ve 11’uncu sınıf öğrencilerimiz 9’uncu sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerimiz de sadece 9’uncu sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak.” dedi.

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