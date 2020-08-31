2020-DGS sonuçları 9 Eylül'de açıklanacak

Önlisans programlarını lisans eğitimine tamamlamak için girilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) gerçekleşti. Adaylar, 150 dakikalık sınavda ter döktü. Corona virüs tedbirleriyle gerçekleşen sınavın sonuçları 9 Eylül 2020'de açıklanacak.



Öğrenciler, DGS sonuçlarına göre dört yıllık bölümlerin, dikey geçiş kontenjanları için tercih yapacak.

1 EYLÜL'E KADAR EĞİTİM BİLGİLERİNİ GÜNCELLEMELERİ GEREKİYOR

2020-DGS’ye giren adayların, 27 Ağustos- 01 Eylül 2020 tarihleri arasında ön lisans seviyesindeki eğitim bilgilerini Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) kontrol etmeleri ve 2020-DGS değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) seçerek onaylamaları gerekmektedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) seçme ve onaylama işlemi 01 Eylül 2020 tarihi saat 16.00’ya kadar yapılabilecektir.

Eğitim bilgilerinde eksiklik/hata olan adayların, mezun oldukları/olacakları yükseköğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini YÖKSİS’te düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 27 Ağustos-01 Eylül 2020 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/DGS/2020/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekmektedir.



DGS-2020 KILAVUZU



ÖSYM'nin internet sitesinde daha önce DGS ile geçiş yapılabilecek lisans programlarını içeren bir kılavuz yayınlanmıştı. Tercihlerle ilgigli henüz ayrı bir açıklma yapılmadı. Ancak kılavuzda programlar ve kontenjan bilgileri yer alıyor.

MERKEZ YERLEŞTİRMEYLE DİKAY GEÇİŞ YAPILACAK LİSANS PROGRAMLARI

DGS SORU KİTAPÇIKLARI YAYINLANDI



Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2020-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u öğrencilere sunulmuştur.



Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.



DGS PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir.



Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirilmesinde esas alınacak DGS puanları hesaplanır.

