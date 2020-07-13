2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman yapılacak? (ÖSYM DGS 2020 takvimi)

ntv.com.tr 13.07.2020 - 16:21
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yaptığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 09-17 Haziran tarihlerinde gerçekleşmişti.
Başvuru tarihini kaçıran adaylar için 3 Temmuz'da ÖSYM, geç başvuruları aldı. Adaylar sınav gününü beklemeye başladı.
DGS 2020 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
DGS 2020 9 Ağustos 2020'de gerçekleşecek.
DGS 2020 ÖSYM TAKVİMİ
DGS 2020 başvuru tarihi: 09-17 Haziran 2020
DGS 2020 geç başvuru tarihi: 03 Temmuz 2020
DGS 2020 sınav tarihi: 09 Ağustos 2020
DGS 2020 sonuçların açıklanması: 09 Ağustos 2020