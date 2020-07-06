2020 KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? (KPSS lisans ve önlisans başvuru ve sınav tarihleri)

Küresel salgın gölgesinde gerçekleşen LGS ve YKS'nin ardından gözler KPSS lisans ve önlisans oturumlarına çevrildi.

Kısa bir süre öncesine kadar ertelenmesi üzerinde durulan 2020 KPSS, bu yıl 12 Eylül'de yapılacak. Peki 2020 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, KPSS başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylı bilgiler...

2020 KPSS lisans başvuruları 30 Haziran ve 13 Temmuz arasında alınacak. İşte 2020 KPSS tarihleri...

KPSS ön lisans başvuruları ise 21 Eylül 2020 ve 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

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KPSS ortaöğretim başvuruları 15 Eylül 2020 ve 30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS SINAV TARİHLERİ

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020



2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020



2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020



2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020



2020 EKPSS: 11 Ekim 2020



2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020



2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020



2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

2020 KPSS ÜCRETLERİ

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ), 80 TL

KPSS Alan Bilgisi için her oturumda, 55 TL

ÖABT, her bir alan için, 80 TL