2020 KPSS lisans geç başvuru için son gün (KPSS sınav tarihleri)

KPSS lisans başvuruları bu yıl 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) KPSS lisans başvurularını kaçıran adaylar için ek başvuru başlattı.

Geç başvuru işlemini yapmak isteyen adaylar 22-23 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden yeni başvuru gerçekleştirebilecekler.

2020 KPSS lisans sınavı bu yıl 06-20 Eylül tarihlerinde yapılacak. Peki 2020 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, KPSS başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylı bilgiler...



KPSS 2020 ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ön lisans başvuruları 21 Eylül 2020 ve 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.



KPSS önlisans sınavı bu yıl 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecek.



KPSS 2020 ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?



KPSS ortaöğretim başvuruları 15 Eylül 2020 ve 30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.



KPSS 2020 SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?



2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020



2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020



2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020



2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020



2020 EKPSS: 11 Ekim 2020



2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020



2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020



2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

KPSS SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ), 80 TL



KPSS Alan Bilgisi için her oturumda, 55 TL



ÖABT, her bir alan için, 80 TL



KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?



KPSS her bir oturumu için 80 TL sınav ücreti ödenecek. KPSS başvuru ücretinin yatırılacağı bankalar şöyle:



Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;



ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);



ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)