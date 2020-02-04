2020 KPSS ne zaman yapılacak? (2020 KPSS tarihleri)

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) ne zaman yapılacak 2020 KPSS (Ortaöğretim - Önlisans - Lisans) başvuruları başladı mı? İşte ayrıntılar...

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KPSS önlisans sınavı 18 Ekim 2020'de yapılacak başvurular 12-25 Ağustos tarihlerinde alınacak.

KPSS ortaöğretim sınavı 8 Kasım 2020'de yapılacak. Başvurular 21 Ağustos'ta başlayıp 7 Eylül'de son bulacak.

KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek ve Eğitim bilimleri sınavı 19 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 1. gün 25 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 2. gün 26 Temmuz ve KPSS Öğretmenli Alan Bilgisi (ÖABT) 9 Ağustos 2020'de yapılacak.

Bu sınavların başvuruları ise 5-25 Mayıs tarihlerinde alınacak.

KPSS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

2019 yılında gerçekleşmiş olan KPSS sınav soru ve cevaplarına linkten ulaşabilirsiniz.

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