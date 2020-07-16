2020 LGS sonuçları açıklandı (LGS sonuçları nereden öğrenilecek?)

LGS sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav 20 Haziran'da gerçekleşmişti. LGS tercih kılavuzunun da gün içine açıklanması bekleniyor.

ntv.com.tr 16.07.2020 - 10:53

2020 LGS sonuçları açıklandı (LGS sonuçları nereden öğrenilecek?)

İlişkili Haberler

LGS 2020 özel lise taban puanları açıklandı mı?

LGS 2020 özel lise taban puanları açıklandı mı?

LGS puan hesaplama

LGS puan hesaplama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bu sene 20 Haziran'da gerçekleşti.

Sonuçlar MEB'in resmi sitesinden açıklandı. 

LGS 2020 SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2020 LİSE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre tercih kılavuzu da aynı gün öğrencilerle paylaşılacak.

Öğrenciler aynı gün, tercih kılavuzunda yer alan 2020 lise taban puanlarına göre tercihlerini yapmaya başlayabilecek.


LGS 2020 SORU KİTAPÇIKLARI ve CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

MEB LGS sınavı soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını internet sitesi üzerinden erişime açtı.

LGS 2020 SÖZEL BÖLÜM KİTAPÇIĞI-CEVAP ANAHTARI

LGS 2020 SAYISAL BÖLÜM KİTAPÇIĞI-CEVAP ANAHTARI

2020 LGS PUAN HESAPLAMA

Liselere Geçiş Sınavı puan hesaplaması için gerekli olan ders ağrılık katsayıları açıklandı.

Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ağırlık katsayıları 4 olarak belirlenirken T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil katsayısı ise 1 olarak açıklandı.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...