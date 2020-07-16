2020 LGS sonuçları açıklandı (LGS sonuçları nereden öğrenilecek?)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bu sene 20 Haziran'da gerçekleşti.



Sonuçlar MEB'in resmi sitesinden açıklandı.

LGS 2020 SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2020 LİSE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre tercih kılavuzu da aynı gün öğrencilerle paylaşılacak.

Öğrenciler aynı gün, tercih kılavuzunda yer alan 2020 lise taban puanlarına göre tercihlerini yapmaya başlayabilecek.



LGS 2020 SORU KİTAPÇIKLARI ve CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI



MEB LGS sınavı soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını internet sitesi üzerinden erişime açtı.



LGS 2020 SÖZEL BÖLÜM KİTAPÇIĞI-CEVAP ANAHTARI



LGS 2020 SAYISAL BÖLÜM KİTAPÇIĞI-CEVAP ANAHTARI



2020 LGS PUAN HESAPLAMA



Liselere Geçiş Sınavı puan hesaplaması için gerekli olan ders ağrılık katsayıları açıklandı.



Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ağırlık katsayıları 4 olarak belirlenirken T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil katsayısı ise 1 olarak açıklandı.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?