2020 LGS Türkiye birincisi kim oldu? (LGS sonuçları açıklandı)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sınavının (LGS) sonuçları açıklandı. 2020 yılı LGS Türkiye birincisinin kim olduğu öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı.

Sınava 42 farklı ilden katılan 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Tam puan alan öğrenciler, LGS Türkiye birinciliğini paylaşıyor.



LGS'DE TAM PUAN ALAN ALİ FUAD ERKAN, MÜHENDİS OLMAK İSTİYOR



Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ali Fuad Erkan, 20 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Tam puan almanın gururunu yaşadığını ifade eden Erkan, şunları belirtti:



"Sınava geçen yaz hazırlanmaya başladım. İlk başta günde 100 soru çözme hedefim vardı ama 140 soru çözüyordum. Koronavirüs nedeniyle evde boş vakitlerim oldu ve günde 170 soru çözmeye başladım. Okulumuz bu konuda çok yardımcı oldu. Koronavirüs döneminde bulabileceği en iyi soruları bularak bize verdi. Bu, bizim avantajımız oldu"

2020 LGS TÜRKİYE BİRİNCİSİ GKV'Lİ MERVE NİDA EKİN



LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler Türkiye birincilerine çevrilirken birTürkiye birincisi açıklaması da Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarından geldi.

GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki başarılı öğrenciyi kutlayarak “LGS’de sorulan bütün soruları doğru yanıtlayarak bizlere Türkiye birinciliği gururunu yaşatan öğrencimiz Merve Nida Ekin’i ve öğrencimizin eğitiminde büyük emekleri bulunan idareci ve öğretmenlerimizle öğrencimizin ailesini kutluyorum” dedi.

TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU, SİVAS'A GURUR YAŞATTI

Sivas’ta ise Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu’nda öğrenci olan Yiğit Emre Yıldırım, LGS sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu. Sivas’a büyük bir gurur yaşatan Yıldırım’ın hedefi ise Tıp okumak.

Türkiye birincisi Yiğit Emre Yıldırım, “Bu başarıdan dolayı çok mutluyum. Çok soru çözdüm, emek verdim. Sınava çalışmak ne kadar önemliyse sınav anı da o kadar önemli. Stres kontrolü çok önemli. Sınava girecek olanlara da şöyle bir tavsiye veriyorum. O kitapçığı kontrol ettiğiniz zaman stresiniz azalıyor, yok oluyor ve sınava odaklanıyorsunuz. Salgın süreci beni çok olumsuz etkilemedi. Evden çalışmak bana yaradı. Aileme çok teşekkür ediyorum. Benden hiçbir zaman maddi ve manevi desteklerini esirgemediler" dedi.



Yıldırım, sınavda başarılı olmasını sağlayan tüm öğretmenlerine de teşekkür etti.