2020 MBSTS başvuruları başladı (Diyanet İşleri Başkanlığı sınavı)

ÖSYM tarafından yapılan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı MBSTS 2020 başvuruları başladı.

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2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) sınavı bu sene 4 Nisan'da yapılacak.

Sınav başvuruları 18 Şubat'ta (bugün) başladı. Adaylar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak 24 Şubat'a kadar yapabilecekler.

MBSTS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava girecek adaylar 170 TL olan sınav ücretini 18 - 25 şubat arasında yatıracaklar.

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4 Nisan'da yapılacak sınavın sonuçları ise 30 Nisan'da açıklanacak.

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