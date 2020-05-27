2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ tercih tarihleri

Corona virüs salgınından etkilenen sınavlardan biri de Milli Savunma Üniversitesi için yapılan sınav. ÖSYM tarafından yayımlanan yeni sınav takvimine göre MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Milli Savunma Bakanlığı ayrıca MSÜ tercih tarihlerini de duyurdu.

MSÜ'ye girmek isteyen öğrenciler ne zaman tercih yapacak? Bu konulara ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

ÖSYM, MSÜ sınavının yeni tarihini belirledi. ÖSYM tarafından yayınlanan güncellenmiş sınav takviminde, birçok sınavın tarihi değişti. İşte Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci belirleme sınavı ile ilgili son gelişmeler…



MSÜ SINAVI NE ZAMAN?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 MSÜ sınavı tarihini duyurmuştu. Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapan Erdoğan, askeri öğrenci seçme sınavının 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacağını söylemişti.

ÖSYM de yeni açıkladığı güncellenmiş sınav takviminde MSÜ sınavının tarihini 14 Haziran olarak belirledi.

MSÜ TERCİH İŞLERİM BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin 1-26 Haziran tarihlerinde yapılacağını duyurdu.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin, 1-26 Haziran tarihlerinde "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden yapılacağı açıklandı.



MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından MSÜ sınav yerleri henüz açıklanmadı. Ancak sınav tarihleri yapılacak olan sınavın 10 gün öncesinde açıklanıyor. Yani, MSÜ sınav yerlerinin 3 Haziran'da açıklanması beklemiyor.



MSÜ SINAVI KAÇ SORU? SÜRE NE KADAR?



Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.

ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRECEK ADAYLARA TAVSİYELER