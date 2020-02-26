2020 YDS başvuruları bugün bitiyor

ntv.com.tr 18.02.2020 - 17:31 | Son Güncelleme : 26.02.2020 - 11:47
Her sene ÖSYM tarafından uygulanan YDS/1 2020 başvuruları 19 - 26 Şubat tarihleri arasında alınacak.
ÖSYM 2020 YDS TAKVİMİ
YDS/1 2020 İlkbahar başvuru tarihleri: 19 - 26 Şubat 2020
YDS/1 2020 İlkbahar geç başvuru tarihleri: 10 Mart 2020
YDS/1 2020 İlkbahar sınav tarihi: 12 Nisan 2020
YDS/1 2020 İlkbahar sınav sonuçlarının açıklanması: 7 Mayıs 2020
YDS/2 2020 Sonbahar başvuru tarihleri: 4 - 14 Eylül 2020
YDS/2 2020 Sonbahar geç başvuru tarihleri: 24 EYlül 2020
YDS/2 2020 Sonbahar sınav tarihi: 25 Ekim 2020
YDS/2 2020 Sonbahar sınav sonuçlarının açıklanması: 19 Kasım 2020
YDS NEDİR?
“Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanıyor.
2020-YDS/1 Adaylarımızın Dikkatine!https://t.co/tAmyM6VyJQ pic.twitter.com/BKfIkbeCbK— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) February 19, 2020
SINAV STRESİ NASIL YENİLİR?