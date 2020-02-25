2020 YDS başvuruları yarın bitiyor

Her sene ÖSYM tarafından uygulanan YDS/1 2020 başvuruları 19 - 26 Şubat tarihleri arasında alınacak.

2019 YDS soru kitapçığı



ÖSYM 2020 YDS TAKVİMİ



YDS/1 2020 İlkbahar başvuru tarihleri: 19 - 26 Şubat 2020

YDS/1 2020 İlkbahar geç başvuru tarihleri: 10 Mart 2020

YDS/1 2020 İlkbahar sınav tarihi: 12 Nisan 2020

YDS/1 2020 İlkbahar sınav sonuçlarının açıklanması: 7 Mayıs 2020

YDS/2 2020 Sonbahar başvuru tarihleri: 4 - 14 Eylül 2020

YDS/2 2020 Sonbahar geç başvuru tarihleri: 24 EYlül 2020

YDS/2 2020 Sonbahar sınav tarihi: 25 Ekim 2020

YDS/2 2020 Sonbahar sınav sonuçlarının açıklanması: 19 Kasım 2020

2020 YDS KILAVUZU

YDS NEDİR?



“Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanıyor.

SINAV STRESİ NASIL YENİLİR?