2020 YKS tercih dönemi: TYT puanı ile tercih edilecek iki yıllık ön lisans bölümleri neler?

NTV - ntv.com.tr 27.07.2020 - 14:33
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ÖSYM tarafından sonuçların saat 07.30'da açıklanmasının ardından gözler TYT puanı ile tercih edilecek iki yıllık bölümlere çevrildi.
YKS'nin ilk aşaması olan Temel Yetenek Testiyle (TYT) iki yıllık ön lisans bölümleri tercih edilebiliyor.
Bu yıl TYT puanıyla tercih edilebilecek ön lisans bölümleri, ÖSYM'nin yayınladığı YKS 2020 kılavuzunda yer alıyor. Öğrenciler, bu bölümlerin puan ve kontenjan bilgilerine kılavuzdan ulaşabiliyor.
YKS 2020 ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ PUAN VE KONTENJANLARI
TYT puanıyla girilen 2 yıllık ön lisans bölümleri:
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Ağız ve Diş Sağlığı
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi
Arıcılık
Aşçılık
Atçılık ve Antrenörlüğü
Avcılık ve Yaban Hayatı
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
Bağcılık
Bahçe Tarımı
Bankacılık ve Sigortacılık
Basım ve Yayın Teknolojileri
Basın ve Yayıncılık
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Bilgi Yönetimi
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Bilgisayar Operatörlüğü
Bilgisayar Operatörlüğü (Engelliler Entegre YO)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Teknolojisi
Bitki Koruma
Biyokimya
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
Çevre Koruma ve Kontrol
Çevre Sağlığı
Çevre Temizliği ve Denetimi
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
Çini Sanatı ve Tasarımı
Çocuk Gelişimi
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
Deniz Brokerliği
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Denizci Sağlığı
Deri Konfeksiyon
Deri Teknolojisi
Dış Ticaret
Diş Protez Teknolojisi
Diyaliz
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
Döküm
Eczane Hizmetleri
Elektrik
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Elektrikli Cihaz Teknolojisi
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
Elektronörofizyoloji
Emlak ve Emlak Yönetimi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstriyel Cam ve Seramik
Endüstriyel Kalıpçılık
Endüstriyel Tavukçuluk
Enerji Tesisleri İşletmeciliği
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Eser Koruma
Et ve Ürünleri Teknolojisi
Ev İdaresi
Evde Hasta Bakımı
Fındık Eksperliği
Fidan Yetiştiriciliği
Fizyoterapi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Geleneksel El Sanatları
Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu
Gemi Aşçılığı
Gemi İnşaatı
Gemi Makineleri İşletme
Geoteknik
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Teknolojisi
Giyim Üretim Teknolojisi
Görsel İletişim
Grafik Tasarımı
Halıcılık ve Kilimcilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Harita ve Kadastro
Hava Lojistiği
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
İç Mekan Tasarımı
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İkram Hizmetleri
İlahiyat
İlk ve Acil Yardım
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnşaat Teknolojisi
İnternet ve Ağ Teknolojileri
İş Makineleri Operatörlüğü
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş ve Uğraşı Terapisi
İşletme Yönetimi
Kaynak Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Kooperatifçilik
Kozmetik Teknolojisi
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Kültürel Miras ve Turizm
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
Laborant ve Veteriner Sağlık
Laboratuvar Teknolojisi
Lastik ve Plastik Teknolojisi
Lojistik
Maden Teknolojisi
Makine
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Maliye
Mantarcılık
Marina ve Yat İşletmeciliği
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Mekatronik
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Metalurji
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Restorasyon
Mobil Teknolojileri
Mobilya ve Dekorasyon
Moda Tasarımı
Moda Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Nüfus ve Vatandaşlık
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
Nükleer Tıp Teknikleri
Odyometri
Optisyenlik
Organik Tarım
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Ortopedik Protez ve Ortez
Oto Boya ve Karoseri
Otobüs Kaptanlığı
Otomotiv Teknolojisi
Otopsi Yardımcılığı
Özel Güvenlik ve Koruma
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Pazarlama
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Perfüzyon Teknikleri
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Podoloji
Polimer Teknolojisi
Posta Hizmetleri
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Radyoterapi
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
Raylı Sistemler İşletmeciliği
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
Raylı Sistemler Makinistlik
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
Reklamcılık
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Turizmi İşletmeciliği
Sahne ve Dekor Tasarımı
Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi
Seracılık
Seramik, Cam ve Çinicilik
Silah Sanayi Teknikerliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Sondaj Teknolojisi
Sosyal Güvenlik
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Su Altı Teknolojisi
Sulama Teknolojisi
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Süt ve Besi Hayvancılığı
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Şarap Üretim Teknolojisi
Tahribatsız Muayene
Tapu ve Kadastro
Tarım
Tarım Makineleri
Tarımsal İşletmecilik
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi
Tarla Bitkileri
Tekstil Teknolojisi
Tekstil ve Halı Makineleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Tohumculuk Teknolojisi
Turist Rehberliği
Turizm Animasyonu
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Uçak Teknolojisi
Uçuş Harekat Yöneticiliği
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik
Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik
Üretimde Kalite Kontrol
Web Tasarımı ve Kodlama
Yağ Endüstrisi
Yapı Denetimi
Yapı Ressamlığı
Yapı Ressamlığı (Engelliler Entegre YO)
Yapı Tesisat Teknolojisi
Yapı Yalıtım Teknolojisi
Yaşlı Bakımı
Yat Kaptanlığı
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yerel Yönetimler
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
YKS'DE TÜRKÇE SORULARI ZOR BULUNDU