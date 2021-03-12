2021-ALES başvuruları başladı (ALES başvurusu nasıl yapılır?)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2 Mayıs'ta uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı. Adaylar başvurularını 22 Mart'ta kadar Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Anadolu Ajansı 12.03.2021 - 10:51

2021-ALES başvuruları başladı (ALES başvurusu nasıl yapılır?)

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren 22 Mart'a kadar sınava başvurabilecek.

Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, başvuru yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor.

Adaylar, 2 Mayıs'ta yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

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