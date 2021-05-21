2021 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM, internet sitesinde ALES sonuçları için tarih duyurdu. Peki, 2021 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

21.05.2021 - 14:16

2021 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı)

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2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları, sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), internet sitesinde sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. 

2021 ALES 1. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın sene başında yayımladığı ÖSYM Sınav Takvimi'ne göre 2021 ALES 1. Dönem sınav sonuçları 27 Mayıs 2021'de açıklanacak.

ÖSYM ALES TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

2021 ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM resmi sitesinde;

Sınava başvuran adaylar, 10 gün boyunca ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecek.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif hakları ÖSYM'ye ait olan sorular, yazılı izin olmadan çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak.

2021 ALES 1. DÖNEM TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

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