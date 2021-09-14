2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

ntv.com.tr 14.09.2021 - 14:36
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), yeni kayıtları 6-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp öğretim giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacak.
Çevrimiçi başvuru ve kayıt kılavuzu ile öğrenci kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.
AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı. AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak.
Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.