2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), yeni kayıtları 6-10 Eylül tarihleri arasında alındı.  AÖF kayıt yenileme işlemleri ise 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ntv.com.tr 14.09.2021 - 14:36

2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

İLİŞKİLİ HABERLER

DGS tercih sonuçları açıklandı

DGS tercih sonuçları açıklandı

2021 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?

2021 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), yeni kayıtları 6-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp öğretim giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacak.

Çevrimiçi başvuru ve kayıt kılavuzu ile öğrenci kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı. AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak.

Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...