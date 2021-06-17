2021 AÖF mezuniyet belgeleri erişime açıldı (e-devlet ile AÖF mezuniyet belgesi sorgulama)

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nden bahar dönemi itibariyle mezun olan öğrenciler için mezuniyet belgesi e Devlet üzerinden erişime açıldı. Peki AÖF mezuniyet belgesi nasıl sorgulanır?

17.06.2021 - 13:07

2021 AÖF mezuniyet belgeleri erişime açıldı (e-devlet ile AÖF mezuniyet belgesi sorgulama)

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Anadolu Üniversitesi bünyesinde yer alan AÖF sınavlarına katılarak bahar dönemi itibariyle mezun olan öğrenciler için mezuniyet belgeleri erişime açıldı.

Öğrenciler mezuniyet belgesini e-devlet üzerinde sorgulayabilecek.

AÖF MEZUNİYET BELGESİ NASIL SORGULANIR?

AÖF’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2020-2021 Bahar Yarıyılı sonu itibariyle mezun olan öğrencilerimiz Mezuniyet Belgelerine E-Devlet Kapısı üzerinden erişebilir.

Tüm mezunlarımızı kutlar, İkinci Üniversite ile yine bekleriz"

MEZUNİYET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖF mezuniyet belgesi sorgulama işlemi e-devlet üzerinden gerçekleşecek. AÖF mezuniyet belgesi e Devlet şifresi ve T.C kimlik numarasının girişi yapılarak sorgulanabilir.

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