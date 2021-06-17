2021 AÖF mezuniyet belgeleri erişime açıldı (e-devlet ile AÖF mezuniyet belgesi sorgulama)

17.06.2021 - 13:07
Anadolu Üniversitesi bünyesinde yer alan AÖF sınavlarına katılarak bahar dönemi itibariyle mezun olan öğrenciler için mezuniyet belgeleri erişime açıldı.
Öğrenciler mezuniyet belgesini e-devlet üzerinde sorgulayabilecek.
AÖF MEZUNİYET BELGESİ NASIL SORGULANIR?
AÖF’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2020-2021 Bahar Yarıyılı sonu itibariyle mezun olan öğrencilerimiz Mezuniyet Belgelerine E-Devlet Kapısı üzerinden erişebilir.
Tüm mezunlarımızı kutlar, İkinci Üniversite ile yine bekleriz"
MEZUNİYET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
AÖF mezuniyet belgesi sorgulama işlemi e-devlet üzerinden gerçekleşecek. AÖF mezuniyet belgesi e Devlet şifresi ve T.C kimlik numarasının girişi yapılarak sorgulanabilir.