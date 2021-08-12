2021 AÖF yaz okulu sınav tarihi belli oldu (AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze mi yapılacak?)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri için 2020-2021 öğretim yılı yaz okulu sınav takvimi belli oldu.  5-9 Temmuz tarihleri aralığında kayıtları alınan yaz okulu sınavı eylül ayında gerçekleşecek. AÖF yaz okulu sınavlarının yüz yüze yapılacağı duyuruldu.

ntv.com.tr 12.08.2021 - 09:22 | Son Güncelleme : 12.08.2021 - 09:28

2021 AÖF yaz okulu sınav tarihi belli oldu (AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze mi yapılacak?)

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve ders seçme işlemleri 9 Ağustos günü sona erdi.

Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı için üniversiteden beklenen açıklama geldi.

Başarısız derslerini ya da üstten alacakları dersleri yaz okulunda vermek isteyen binlerce AÖF öğrencileri yaz okulu sınavlarına yüz yüze katılım sağlayacaklar.

AÖF öğrencilerinin heyecanla bekledikleri 2021 AÖF yaz okulu sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI?

Öte yandan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, 4 Eylül'de yapılması planlanan yaz okulu sınavının yüz yüze yapılacağını duyurdu.

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