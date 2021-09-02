2021 AÖF kayıtları ne zaman? (Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri)

YKS sonuçları sonrasında gözler kayıtlara çevrildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), yeni kayıtları 6-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Online başvurular http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden yapılacak. Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamayacak.

Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp öğretim giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacak.

Çevrimiçi başvuru ve kayıt kılavuzu ile öğrenci kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ



AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı. AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak.

Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.