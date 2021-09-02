2021 AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 AÖL ek sınavlar 16 Ağustos'ta başlamıştı. Online (çevrim içi) olarak gerçekleşen AÖL online ek sınavlar 29 Ağustos'ta sona erdi. Şimdi gözler AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Sonuçların önümüzdeki hafta belli olması bekleniyor.

ntv.com.tr 02.09.2021 - 11:30

2021 AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimine devam eden öğrencilerin kayıt olduğu Açıköğretim Lisesi (AÖL) için kayıt yenileme işlemleri 9 - 13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

Ek sınavlar ise 16 - 29 Ağustos tarihleri arasında online olarak düzenlendi. 

AÖL ek sınavlarının açıklanma tarihi ise henüz belli olmadı.

AÇIK LİSE EK SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılabilecek.

Ek sınav geçtiğimiz yıllarda, eğitim hayatına AÖL'de devam eden dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için düzenleniyordu.

AÖL EK SINAV NEDİR?

Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlar haricinde Bakanlık tarafından yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.

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