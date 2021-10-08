2021 ATA AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman? (Sınav merkezi tercihi ne zaman yapılacak?)

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (ATA AÖF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, güz yarıyılı ara sınavı için sınav merkezi tercihleri, 14 Ekim 2021 saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Peki ATA AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman yapılacak?

Haberler - ntv.com.tr 08.10.2021 - 13:30 | Son Güncelleme : 08.10.2021 - 14:07

2021 ATA AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman? (Sınav merkezi tercihi ne zaman yapılacak?)

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Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin ara (vize) tarihleri belirlendi.

13-19 Eylül tarihleri arasında ders kayıtlarını gerçekleştiren öğrenciler, 20-21 Kasım'da yapılacak a hazırlanıyor.

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre vize ında OBS'de kayıtlı adresi bulunmayan öğrencilerin merkezleri Erzurum olarak belirlenecek.

ATA VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi'nin akademik takvimine göre vize ları 20-21 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Öğrenciler, ara ı için merkezi tercihlerini 14 Ekim saat 23.59'a kadar yapabilecek.

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