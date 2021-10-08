2021 ATA AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman? (Sınav merkezi tercihi ne zaman yapılacak?)

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin ara sınav (vize) tarihleri belirlendi.

13-19 Eylül tarihleri arasında ders kayıtlarını gerçekleştiren öğrenciler, 20-21 Kasım'da yapılacak sınava hazırlanıyor.

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre vize sınavında OBS'de kayıtlı adresi bulunmayan öğrencilerin sınav merkezleri Erzurum olarak belirlenecek.

ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi'nin akademik takvimine göre vize sınavları 20-21 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Öğrenciler, ara sınavı için sınav merkezi tercihlerini 14 Ekim saat 23.59'a kadar yapabilecek.