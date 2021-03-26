2021 Bursluluk sınavı ne zaman? (İOKBS Bursluluk sınavı giriş belgesi açıklandı mı?)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen 5,6,7,8, 9,10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin girebileceği bursluluk sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Türkiye’de her yıl düzenlenen Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı birçok öğrenci tarafından ilgi görüyor. Sınavı kazanan adaylar burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanıyor.

Sınava her yıl 5,6,7,8,9,10 ve 11’inci sınıf öğrencileri katılabiliyor. Sınav sonrası açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanıyor. 2021 yılı Bursluluk sınavı için 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırıldı.

2021 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Başvurularını tamamlayan öğrenciler, MEB’in her yıl düzenlediği bursluluk sınavına girebilecek.



2021 Bursluluk sınavı bu yıl 25 Nisan 2021 saat 10.00’da yapılacak.

2021 BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ

2021 Bursluluk sınavı için henüz sınava giriş belgeleri hazırlanmadı.