2021 Bursluluk sınavı ne zaman? (İOKBS sınav tarihi)

İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı (İOKBS) için beklenen açıklama MEB'den geldi. Binlerce öğrencinin katılım göstereceği İOKBS 5 Eylül'de yapılacak.

ntv.com.tr 18.08.2021 - 12:15

2021 Bursluluk sınavı ne zaman? (İOKBS sınav tarihi)

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen 5,6,7,8, 9,10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin girebileceği bursluluk sınavı tarihi açıklandı. 

İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı (İOKBS) 5 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00'da yapılacak.

Gerçekleşecek sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Ekonomik durumu yetersiz öğrencileri desteklemek adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanır.

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