2021 DGS başvuruları ne zaman başlıyor? (DGS başvuru şartları neler?)

İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar için 2021 DGS takvimi açıklandı.



2021 DGS NE ZAMAN?



2021 DGS 11 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınavın sonuçlarının ise 12 Ağustos günü açıklanması bekleniyor.





2021 DGS (DİKEY GEÇİŞ SINAVI)



Sayısal ve sözel şeklinde iki bölümden oluşan sınavda, 60 Türkçe, 60 da Matematik ve Geometri konuları olmak üzere 120 soru olacak.



Adaylar 150 dakika içerisinden bu soruları cevaplamaya çalışacak



2021 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Açıklanan takvime göre 2021 DGS başvuruları bu yıl 21-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. 8 Haziran ise geç başvuru tarihi olarak belirlendi.

ÖSYM sınav başvurularını https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alacak.

DGS 2021 başvuru ücreti ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. Adaylar sınav ücretlerini ÖSYM’nin internet sitesinde bulunan e-İŞLEMLER kısmından kredi veya banka kartı ile ödeyebilecek.