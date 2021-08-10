2021 EUS ve STS Eczacılık başvuruları başladı

ntv.com.tr 10.08.2021 - 12:52 | Son Güncelleme : 10.08.2021 - 14:02
26 Eylül'de yapılacak olan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) ve Eczacılık Seviye Tespit Sınavı (STS) saat 10.15'te başlayacak.
135 dakika sürecek olan sınava başvurular, 10 - 18 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak.
2021 EUS VE STS ECZACILIK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
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