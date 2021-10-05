2021 İBB Genç Üniversiteli burs başvuruları başladı (İBB burs başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?)

ntv.com.tr 05.10.2021 - 12:38 | Son Güncelleme : 05.10.2021 - 14:35
İBB burs başvuru erkanı bugünden itibaren erişime açıldı.
22 Ekim'e kadar devam edecek olan başvurular "gencuniversiteli.ibb.istanbul” sayfasından yapılabilecek.
BAŞVURU ADRESİ İÇİN TIKLAYINIZ
2021-2022 İBB BURSU NE KADAR?
İBB'nin ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine verdiği senelik 3 bin 200 lira burs için başvurular bugün başladı.
İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi
Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
KİMLER BAŞVURU YAPAMAYACAK?
Açık öğretimde okuyanlar
Uzaktan öğretim görenler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar ve yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
İBB BURS BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge
Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
Bursluluk belgesi
Disiplin belgesi
Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
Öğrencinin İstanbulkart bilgisi