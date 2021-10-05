2021 İBB Genç Üniversiteli burs başvuruları başladı (İBB burs başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?)

İBB burs başvuru erkanı bugünden itibaren erişime açıldı.

22 Ekim'e kadar devam edecek olan başvurular "gencuniversiteli.ibb.istanbul” sayfasından yapılabilecek.

BAŞVURU ADRESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021-2022 İBB BURSU NE KADAR?

İBB'nin ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine verdiği senelik 3 bin 200 lira burs için başvurular bugün başladı.

İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



T.C. vatandaşı olmak



Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak



Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak



Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması



Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak



KİMLER BAŞVURU YAPAMAYACAK?

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar ve yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

İBB BURS BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi



Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge



Vukuatlı Nüfus kayıt örneği



Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript



Bursluluk belgesi



Disiplin belgesi



Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)



Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi



Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge



Öğrencinin İstanbulkart bilgisi

