2021 İBB Genç Üniversiteli burs başvuruları başladı (İBB burs başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Genç Üniversiteli burs başvurusuna ilişkin, "Sevgili İstanbullumuz, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında da "Genç Üniversiteli" eğitim desteğimiz devam edecektir Genç Üniversiteli eğitim desteğinin başvuruları 5 Ekim'de başlıyor" açıklamasını yaptı. Peki İBB Genç Üniversiteli burs başvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

ntv.com.tr 05.10.2021 - 12:38 | Son Güncelleme : 05.10.2021 - 14:35

2021 İBB Genç Üniversiteli burs başvuruları başladı (İBB burs başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?)

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İBB burs başvuru erkanı bugünden itibaren erişime açıldı.

22 Ekim'e kadar devam edecek olan başvurular "gencuniversiteli.ibb.istanbul” sayfasından yapılabilecek.

BAŞVURU ADRESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021-2022 İBB BURSU NE KADAR?

İBB'nin ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine verdiği senelik 3 bin 200 lira burs için başvurular bugün başladı.

İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

KİMLER BAŞVURU YAPAMAYACAK?

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar ve yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

İBB BURS BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrencinin İstanbulkart bilgisi

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