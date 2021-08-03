2021 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavı YKS'nin sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi başladı.

Tercihlerin başlamasının ardından yaşadıkları şehirden başka bir şehirde üniversiteye yerleşen adayların barınma arayışları hız kazanacak.

Yurtta kalmak isteyen adayların tercihlerinden biri olan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları da üniversite tercihlerinin açıklanmasıyla başlayacak.

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Kredi ve Yurtlar Kurumu, yurt başvurularına ilişkin başvuru tarihlerini henüz açıklamadı. 15 Ağustos'ta tercihlerin sona ermesinin ardından YURTKUR tarafından başvuru takviminin paylaşılması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURULARI

Yüz yüze eğitime geçilmesi beklenen yeni eğitim yılı öncesinde KYK burs başvuru tarihleri de henüz açıklanmadı. Ancak her yıl olduğu gibi eylül ayında burs başvurularının başlaması bekleniyor.