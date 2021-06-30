2021 LGS kılavuzu yayınlandı: Tercihler 5-16 Temmuz'da yapılacak

30.06.2021 - 13:33 | Son Güncelleme : 30.06.2021 - 13:51
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 6 Haziranda gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için hazırlanan 2021 tercih kılavuzu yayınlandı.
LGS kapsamında lise tercihleri 5 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek.
Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
LGS 2021 TERCİH TAKVİMİ
MEB'in hazırladığı kılavuza göre tercih ve yerleştirme işlemlerinin yapılacağı tarihler:
Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması: 05-06 Temmuz
Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan
Edilmesi : 26 Temmuz
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması: 26-30 Temmuz
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması: 02-06 Ağustos
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos
Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen
öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil
Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması: 09-13 Ağustos
İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
Yerleştirmelerinin Tamamlanması: 20 Ağustos
2021- LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU
LGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek.Yapılan tercihlerin ilgili ortaokul müdürlüklere onaylatılması gerekiyor.
Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan
okulları, Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları, Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtecek.