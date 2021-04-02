2021 MEB EKYS sonuçları açıklandı (Yönetici Seçme Sınavı sonuçları )

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca gerçekleşen 2021 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS), 14 Mart'ta gerçekleşti. ÖSYM, MEB EKYS 2021 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

02.04.2021 - 10:11

2021 MEB EKYS sonuçları açıklandı (Yönetici Seçme Sınavı sonuçları )

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Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen 2021-MEB-EKYS, pazar günü 50 il ve 52 sınav merkezinde uygulandı.

ÖSYM'nin 2021 MEB EKYS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden duyuruldu. Adayların adreslerine yazılı sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden TC Kimlik numaraları ve e-Devlet veya ÖSYM şifreleriyle sonuçlara ulaşabilecekler.

80 sorudan oluşan 2021 EKYS sınavında çıkan soruların ve cevap anahtarının bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

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