2021 MEB EKYS sonuçları açıklandı (Yönetici Seçme Sınavı sonuçları )

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen 2021-MEB-EKYS, pazar günü 50 il ve 52 sınav merkezinde uygulandı.

ÖSYM'nin 2021 MEB EKYS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden duyuruldu. Adayların adreslerine yazılı sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden TC Kimlik numaraları ve e-Devlet veya ÖSYM şifreleriyle sonuçlara ulaşabilecekler.

80 sorudan oluşan 2021 EKYS sınavında çıkan soruların ve cevap anahtarının bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.