2021 MEB öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak?

Eğitim-öğretimin, tüm kademelerde yüz yüze başlamasına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı'nca, öğretmenlere yönelik yeni öğretim yılı mesleki çalışma dönemi faaliyetleri tarihi açıklandı. Peki öğretmen seminerleri ne zaman gerçekleştirilecek?

ntv.com.tr 26.08.2021 - 09:45 | Son Güncelleme : 26.08.2021 - 09:57

2021 MEB öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak?

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Geçtiğimiz yıl corona virüs önlemleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen öğretmen seminerlerinin bu yılki tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim dönemi ve mesleki eğitim çalışmaları takvimi hakkında detayları açıkladı.

Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli öğretmenlerimiz, 1 Eylül-3 Eylül tarihleri arasında sizlere salgın ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceğiz."

ÇEVRİMİÇİ YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanı Özer, seminerlerin çevrimiçi yapılacağını belirterek şu ifadelere yer verdi, "Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerimiz için ise 31 Ağustos 2021 tarihinde çevrimiçi olarak salgın ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceğiz."

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