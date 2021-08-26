2021 MEB öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz yıl corona virüs önlemleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen öğretmen seminerlerinin bu yılki tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim dönemi ve mesleki eğitim çalışmaları takvimi hakkında detayları açıkladı.



Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı:



"Değerli öğretmenlerimiz, 1 Eylül-3 Eylül tarihleri arasında sizlere salgın ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceğiz."

ÇEVRİMİÇİ YAPILACAK



Milli Eğitim Bakanı Özer, seminerlerin çevrimiçi yapılacağını belirterek şu ifadelere yer verdi, "Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerimiz için ise 31 Ağustos 2021 tarihinde çevrimiçi olarak salgın ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceğiz."

OKULLARDA SALGIN ÖNLEMLERİ